Roncadelle, al parco Cono Ottico una struttura per il green volley

Una nuova superficie per inseguire nuovi traguardi. Dopo gli interventi dedicati agli spazi esterni del palazzetto, il Comune e il Centro Sportivo Comunale di Roncadelle puntano ora al cuore dell’impianto: è partito nei giorni scorsi il rifacimento della piastra interna della struttura. L’investimento da 90mila euro garantirà alle tante realtà sportive del paese un campo più moderno, sicuro e versatile.
Il progetto
Il cantiere, avviato questa settimana, avrà una durata prevista di circa venti giorni e porterà alla completa riqualificazione della superficie. La vecchia pavimentazione, ormai deteriorata, verrà sostituita con un nuovo parquet di alta qualità, pensato per rispondere alle esigenze delle diverse discipline sportive praticate nel palazzetto: basket, volley e pattinaggio. La piastra sarà inoltre adeguata ad accogliere anche il calcio in carrozzina, la nuova attività entrata a far parte dell’offerta del centro sportivo.
L’intervento era atteso da anni dalle associazioni sportive del territorio che avevano più volte richiesto un adeguamento degli spazi per poter svolgere le proprie attività al meglio. Il costo dell’opera, pari a circa 90 mila euro, sarà sostenuto dal Centro Sportivo con il contributo del Comune.
Le scelte
«Siamo molto contenti degli sforzi profusi per la realizzazione della nuova pavimentazione – commenta Danilo Fieni, presidente del Centro –. Quest’opera va a soddisfare le esigenze delle nostre molteplici società sportive e rende la struttura adeguata ad ospitare, in futuro, anche manifestazioni sportive di alto livello».
Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione comunale. Il vicesindaco Pierluigi Marchina ha spiegato che, dopo l’attenzione riservata all’esterno del palazzetto, ora il lavoro si concentrerà sugli spazi interni: «Terminata la riqualificazione della piastra, il programma prevede anche la sistemazione di uno degli spogliatoi, che verrà dedicato allo sci club attraverso una nuova organizzazione degli spazi disponibili», sottolinea.
Parallelamente ai lavori del palazzetto, Roncadelle ha investito anche nello sport all’aperto. Al parco Cono Ottico, in una zona vicina all’area giochi, è stata infatti installata una nuova struttura dedicata al green volley, il volley praticato su erba con rete apposita e protezioni in spugna.