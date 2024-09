Parcheggi e intermodalità: i progetti in città esempio per la provincia

Per migliorare gli spostamenti sul territorio servono investimenti delle Amministrazioni locali e degli enti che gestiscono le strade

4 ' di lettura

Il nuovo parcheggio Prealpino - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Il nuovo parcheggio scambiatore di Prealpino consegnerà presto alla città poco più di mille posti auto. O meglio: li metterà a disposizione della provincia, in particolar modo della Valtrompia, perché – come ricorda il vicesindaco con delega alla mobilità Federico Manzoni – «sarà una struttura che gli abitanti di Brescia non useranno, ma potrà essere un importante punto d’arrivo per chi raggiunge con auto e pullman le porte del capoluogo». Inaugurato il nuovo parcheggio scambiatore al Prealpino