Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Pappagallo in pericolo: recuperato dai Vigili del fuoco

Intervento nella serata di ieri a Barcuzzi, frazione di Desenzano del Garda, dove il volatile era rimasto bloccato in un luogo difficile da raggiungere
Il pappagallo recuperato - Foto fornita dai Vvf
Il pappagallo recuperato - Foto fornita dai Vvf
AA

Intervento nella serata di ieri a Barcuzzi, frazione di Desenzano del Garda, dove un pappagallo era rimasto bloccato in una posizione difficile da raggiungere.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia, con il supporto dell’autoscala, indispensabile per raggiungere l’animale in condizioni di sicurezza. Il recupero si è concluso senza complicazioni: il volatile è stato messo in salvo e riconsegnato al proprietario.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
pappagalloDesenzano
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario