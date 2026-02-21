Pappagallo in pericolo: recuperato dai Vigili del fuoco
Intervento nella serata di ieri a Barcuzzi, frazione di Desenzano del Garda, dove il volatile era rimasto bloccato in un luogo difficile da raggiungere
Il pappagallo recuperato - Foto fornita dai Vvf
Intervento nella serata di ieri a Barcuzzi, frazione di Desenzano del Garda, dove un pappagallo era rimasto bloccato in una posizione difficile da raggiungere.
Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia, con il supporto dell’autoscala, indispensabile per raggiungere l’animale in condizioni di sicurezza. Il recupero si è concluso senza complicazioni: il volatile è stato messo in salvo e riconsegnato al proprietario.
