Cambio al vertice della Questura di Brescia. Paolo Sartori lascia l’incarico di questore per assumere un nuovo ruolo a Roma. La nomina a Magistrato Consigliere della Corte dei Conti è stata ufficializzata nel corso del Consiglio dei ministri che si è concluso a Palazzo Chigi, su proposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dirigente generale di Pubblica sicurezza, Sartori era arrivato a Brescia il 1° giugno 2025, dopo aver guidato le Questure di Bolzano, Vicenza e Mantova. La sua permanenza nel Bresciano è durata quindi poco meno di un anno e mezzo.
Il trasferimento nella Capitale avverrà nelle prossime settimane, quando Sartori lascerà formalmente l'incarico. Si apre così una nuova fase per la Questura di Brescia, in attesa che venga individuato il suo successore. Sartori, 63 anni, mantovano di origini trentine, aveva assunto la guida della Questura bresciana dopo l'esperienza in Alto Adige.
In pole position per succedere a Paolo Sartori alla guida della Questura di Brescia ci sarebbe Michele Davide Sinigaglia, attuale questore di Taranto. Nato a Barletta nel 1965 e laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, è entrato in Polizia nel 1989. Ha maturato gran parte della sua carriera alla Questura di Milano, dove è stato anche vicario del questore. Nel 2019 è diventato il primo questore della provincia di Monza e Brianza, prima di guidare le questure di Cremona, dal 2022, e di Taranto, dal 7 ottobre 2024.