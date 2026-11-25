Il questore Paolo Sartori lascia Brescia: nuovo incarico a Roma

Dopo poco meno di un anno e mezzo di lavoro, il 63enne è stato nominato magistrato consigliere della Corte dei Conti dal Consiglio dei ministri. In pole position per succedere a Paolo Sartori alla guida della Questura di Brescia ci sarebbe Michele Davide Sinigaglia, attuale questore di Taranto

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 25 novembre 2026 1 ' di lettura

Il questore Paolo Sartori - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Questura di BresciaPaolo Sartori Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...