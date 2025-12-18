«PaninAbile», bistrot a Brescia che dà lavoro a persone con disabilità

Dietro il bancone c’è Ricki intento a riordinare prima dell’apertura, mentre Riccardone e David puliscono i tavoli e sistemano le tovagliette. Sopra i rettangoli di carta si legge «PaninAbile Bistrot»: siamo in corso Magenta 53 a Brescia, al bar Solatio, che dal lunedì al venerdì ospita il progetto sociale legato all’associazione «PedalAbile».

Leggi anche Il volontariato ha bisogno dei giovani: appello a scuole e imprese

L’associazione

«PaninAbile Bistrot» a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

«PaninAbile Bistrot» a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

«PaninAbile Bistrot» a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

«PaninAbile Bistrot» a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

«PaninAbile Bistrot» a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

«PaninAbile Bistrot» a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

«PaninAbile Bistrot» a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Ricki, Riccardone e David sono tre dei sei ragazzi, con disabilità motoria o intellettiva, che lavorano nel locale: «PedalAbile» nasce nel 2020 con l’obiettivo di permettere alle persone con disabilità di avere una vita più indipendente possibile.

L’associazione, guidata da Roberto Dalla Pellegrina, papà di Ricki, inizia creando dei tandem speciali per accompagnare le persone con disabilità a fare viaggi, escursioni o anche brevi uscite: «Da lì ci hanno dato una sede nell’ex casello ferroviario di Passirano – racconta il presidente –, dove abbiamo aperto una birreria che nei mesi estivi resta aperta grazie ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze con disabilità. “PaninAbile bistrot” nasce da una loro richiesta: volevano lavorare anche durante l’anno, e non solo d’estate».

Non solo d’estate

Così, con un veloce passaparola, l’associazione trova la disponibilità del bar Solatio, stipula un contratto di subaffitto, e a novembre comincia ad offrire il servizio di ristorazione per la pausa pranzo: «È bello perché c’è del lavoro da fare – sottolinea Riccardone (Riccardo Bessato) –. Io sono molto preciso, mi piace fare le cose bene».

Sul menù non solo panini: «Abbiamo stretto una collaborazione con “La Cucina del Santellone” – spiega Dalla Pellegrina – che ogni giorno ci prepara primi, secondi e contorni. Così chi viene da noi ha una scelta più ampia». Il progetto terminerà a maggio, ma il desiderio è proseguire: «L’associazione in estate ha altre attività da svolgere a Passirano – conclude il presidente –, ma siamo già in contatto con qualche cooperativa per collaborare e continuare “PaninAbile”».