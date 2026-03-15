Un palo della luce in mezzo alla strada: il caso a Vobarno

In Valle Sabbia non mancano lungo le strade di tutti i giorni asfalto deteriorato, buche, avvallamenti e rappezzamenti, come avviene lungo la Sp 31 in alcuni tratti fra il bivio per Lumezzane e Bione Pieve.

Così pure sulla principale arteria che risale la valle fino a Ponte Re di Barghe, dove negli ultimi anni qualche sistemazione ha avuto luogo, ma permangono punti critici: nei pressi dello svincolo di Vobarno, ad esempio, ma anche lungo la salita che porta alla galleria Pavone; e persino all’interno del tunnel «Carpeneda».

Il caso

Fra le Comunali, un caso emblematico sembrerebbe quello che da quattro anni almeno vivono gli abitanti della frazione Collio a Vobarno che, percorrendo via Festola – recentemente allargata per dare sfogo a una nuova zona residenziale – laddove si congiunge a via della Mura, rischiano di andare a sbattere contro un palo di cemento che sorregge la linea elettrica: inspiegabilmente è rimasto al suo posto e ora si trova in mezzo alla strada.

Gli abitanti della contrada si lamentano: «Qui le auto viaggiano a volte piuttosto veloci e quell’ingombrante presenza rende tutto assai pericoloso». La soluzione, spostare di lì il palo oppure interrare la linea, appare ancora di là da venire: «C’è che il costo di quel lavoro di spostamento, secondo accordi presi dal proprietario precedente del terreno su cui sorge quella palazzina, avrebbe dovuto sostenerlo lui» ci spiega il sindaco Paolo Pavoni, che assicura: «La soluzione potrebbe essere comunque vicina».