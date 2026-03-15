Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValsabbia

Un palo della luce in mezzo alla strada: il caso a Vobarno

Ubaldo Vallini
Via Festola, nella frazione di Collio, è stata recentemente allargata, ma quell’ingombrante presenza è rimasta al suo posto
Il palo della luce oggetto di polemiche nella frazione di Collio - © www.giornaledibrescia.it
Il palo della luce oggetto di polemiche nella frazione di Collio - © www.giornaledibrescia.it
AA

In Valle Sabbia non mancano lungo le strade di tutti i giorni asfalto deteriorato, buche, avvallamenti e rappezzamenti, come avviene lungo la Sp 31 in alcuni tratti fra il bivio per Lumezzane e Bione Pieve.

Così pure sulla principale arteria che risale la valle fino a Ponte Re di Barghe, dove negli ultimi anni qualche sistemazione ha avuto luogo, ma permangono punti critici: nei pressi dello svincolo di Vobarno, ad esempio, ma anche lungo la salita che porta alla galleria Pavone; e persino all’interno del tunnel «Carpeneda».

Il caso

Fra le Comunali, un caso emblematico sembrerebbe quello che da quattro anni almeno vivono gli abitanti della frazione Collio a Vobarno che, percorrendo via Festola – recentemente allargata per dare sfogo a una nuova zona residenziale – laddove si congiunge a via della Mura, rischiano di andare a sbattere contro un palo di cemento che sorregge la linea elettrica: inspiegabilmente è rimasto al suo posto e ora si trova in mezzo alla strada.

Gli abitanti della contrada si lamentano: «Qui le auto viaggiano a volte piuttosto veloci e quell’ingombrante presenza rende tutto assai pericoloso». La soluzione, spostare di lì il palo oppure interrare la linea, appare ancora di là da venire: «C’è che il costo di quel lavoro di spostamento, secondo accordi presi dal proprietario precedente del terreno su cui sorge quella palazzina, avrebbe dovuto sostenerlo lui» ci spiega il sindaco Paolo Pavoni, che assicura: «La soluzione potrebbe essere comunque vicina».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
palostradacarreggiataVobarno
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario