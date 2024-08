Contrade di nuovo pronte alle sfide per il Palio di Sant’Apollonio

Dall’1 al 7 settembre si terrà la nona edizione del palio delle contrade di Sant’Apollonio, a Lumezzane: una settimana di giochi e divertimento per adulti e bambini all’insegna di una sana competizione e spirito di comunità tra tutte le contrade locali.

Dopo il successo dell’edizione scorsa, che ha visto trionfare la contrada di Montagnone, il regolamento è stato perfezionato unendo giochi della tradizione a importanti novità.

Le regole

Le quattro contrade in gara hanno tutte promosso un nuovo capo contrada, così come il passaggio di testimone è avvenuto anche per metà dei nove giudici organizzatori i quali hanno prospettato un palio che coinvolgesse sempre più generazioni possibili: ragazzi e adulti, ma anche bambini e over 50, trovando a ciascuno il proprio gioco. L’obiettivo del palio è da sempre quello di fare rete, vivere la comunità, incentivando il coinvolgimento delle contrade nelle iniziative pastorali: un progetto ludico capace di trasmettere il senso di appartenenza ad un gruppo ricco di valori e tradizioni.

Le giornate

La messa di domenica alle 10.30 segnerà l’inizio del palio, seguita dalla visita dei giudici agli addobbi, la sfilata e la presentazione di ciascuna contrada. Nel pomeriggio alle 17 si terrà il torneo di briscola e cicera per ragazzi e adulti, con giochi a stand per i più piccini. Lunedì alle 20 Sarabanda per bambini e ragazzi sulle note dei cartoni e film Disney, Sarabanda per adulti alle 20.45 con musiche dagli anni 70 ad oggi; il tutto seguito dal Tiro alla fune alle 21.30.

Martedì la competizione inizierà alle 20 con palla-asta, seguita dal palloncini al bersaglio alle 20.30. Le semifinali di pallabollata per bambini inizieranno alle 21 mentre quelle della categoria ragazzi e adulti alle 21. 30. Mercoledì è prevista una serata di convivialità con la cena delle contrade alle 20, seguita da giochi a sorpresa e musica alle 21. Giovedì i giochi in programma saranno bandierina fazzoletto e Twister, rispettivamente alle 20 e 20.45. Venerdì alle 20 la staffetta a colori, seguita da pallabollata per bambini alle 20.45 e per ragazzi e adulti alle 21.15. Infine sabato l’evento si concluderà con la caccia al tesoro alle 15 e le premiazioni finali accompagnate da musica alle 21.