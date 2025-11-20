Palestra del Tartaglia, la Provincia: «Siamo intervenuti con velocità»

Sulle condizioni in cui versa la palestra dell’istituto Tartaglia-Olivieri si pronuncia anche la Provincia. Attraverso una nota il Broletto, che si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria di circa 180 edifici tra palestre e istituti scolastici, evidenzia come «ogni plesso richiede continui interventi manutentori sia per vetustà degli stessi, poiché risalenti nella maggior parte agli anni 60/70, che per utilizzi inappropriati. Inoltre, la palestrina al piano interrato non è stata concessa per l'utilizzo da parte delle società sportive, pertanto, non si comprende il motivo per cui le società sportive accedono alla stessa prive di autorizzazione provinciale».

E continua: «Si precisa comunque che la pulizia dei plessi didattici o sportivi compete ai fruitori, siano essi società sportive (come il Centro Sportivo San Filippo che gestisce gli impianti per il Comune di Brescia a cui sono state affidate le strutture sportive della città) o semplici studenti. L'Amministrazione provinciale non può far altro che sollecitare l'intervento e la collaborazione degli utilizzatori».

Sul fronte delle perdite di acqua dal soffitto «è stata la conseguenza di otturazioni negli scarichi, sia dei sanitari che delle docce, come potuto appurare dall'idraulico intervenuto su richiesta dell'Ufficio manutenzioni, durante l'intervento effettuato in data 18 e 19 novembre, precedente all'articolo pubblicato e su sollecitazione della Dirigenza scolastica – spiega la Provincia –. Nelle tubazioni degli scarichi sono state rinvenute una mela ed una bottiglietta di plastica, come spesso purtroppo accade nei nostri istituti.

La celerità dell'intervento ha evitato ulteriori danneggiamenti nelle strutture sportive: purtroppo la Provincia di Brescia non può garantire il funzionamento costante dei nostri plessi, ogni qual volta si verificano atti vandalici da parte dei fruitori dovuti anche a una mancanza costante di vigilanza. Le risorse per le manutenzioni sono sempre molto esigue per l'esecuzione di interventi di riqualificazioni complessive degli spogliatoi delle nostre palestre pur conoscendone la necessità».

E sulla futura palestra del Tartaglia annunciata nel 2023 annuncia: «Si stanno organizzando i lavori per il completamento della nuova palestra di ultima generazione, con caratteristiche architettoniche e urbanistiche moderne e massima efficienza energetica. L’intervento, del valore di circa 4,5 milioni di euro, sarà completato entro giugno 2026».