Tartaglia-Olivieri: in palestra acqua che piove dal soffitto e sporcizia
La struttura è utilizzata da alunni e società sportive: «Spogliatoi dichiarati inagibili». La Provincia nel 2023 ha annunciato la costruzione di una nuova struttura
L'acqua che piove dal soffitto nella palestra del Tartaglia
L’importanza dell’edilizia scolastica non la si scopre certo oggi, anche alla luce dei milioni e milioni di euro stanziati dal Pnrr per rifare il patrimonio immobiliare delle scuole di tutta Italia. Pure Brescia si sta muovendo decisa in questa direzione, forte dell’impegno di Provincia e Comuni. Eppure qualche bubbone qua è là resta, a volte anche piuttosto evidente e potenzialmente pericoloso. Tre anni È questo il caso della palestra dell’Iis Tartaglia-Olivieri in via Tirandi, istituti che da
