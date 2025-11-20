Tartaglia-Olivieri: in palestra acqua che piove dal soffitto e sporcizia

La struttura è utilizzata da alunni e società sportive: «Spogliatoi dichiarati inagibili». La Provincia nel 2023 ha annunciato la costruzione di una nuova struttura

2 ' di lettura

Loading video... L'acqua che piove dal soffitto nella palestra del Tartaglia

L’importanza dell’edilizia scolastica non la si scopre certo oggi, anche alla luce dei milioni e milioni di euro stanziati dal Pnrr per rifare il patrimonio immobiliare delle scuole di tutta Italia. Pure Brescia si sta muovendo decisa in questa direzione, forte dell’impegno di Provincia e Comuni. Eppure qualche bubbone qua è là resta, a volte anche piuttosto evidente e potenzialmente pericoloso. Tre anni È questo il caso della palestra dell’Iis Tartaglia-Olivieri in via Tirandi, istituti che da