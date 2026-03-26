Palazzolo, con la Vespa sotto il furgone: resta gravissimo il 41enne

Resta ricoverato in Terapia intensiva al Civile in condizioni critiche il 41enne di Palazzolo sullOglio, che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente mentre era in sella alla sua Vespa. Le condizioni dell’uomo erano parse fin da subito serie, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in un campo a bordo di via Palosco, la strada che collega Palazzolo al paese della Bergamasca teatro dello schianto contro un furgone.

Sul posto, oltre al personale del 118 erano, intervenuti anche i Vigili del fuoco di Palazzolo e gli agenti della Polizia locale per la ricostruzione della dinamica. Stando a quanto emerso il 41enne stava tornando verso Palazzolo, quando è andato a schiantarsi contro il furgone – alla guida un uomo di 57 anni – che proveniva dalla direzione opposta e stava svoltando a sinistra.