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Palazzolo, scontro tra un furgone e una Vespa: grave un uomo

Simone Bracchi
L’incidente è avvenuto in via Palosco: sul posto è atterrato anche l’elisoccorso, per il trasporto al Civile in codice rosso
La Vespa è finita sotto il furgone
La Vespa è finita sotto il furgone
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Grave incidente a Palazzolo sull’Oglio, dove una Vespa è finita sotto un furgone. È successo poco prima delle 15 in via Palosco, a pochi metri di distanza dal confine con il paese della bergamasca. Sul posto, viste le ferite riportate dal 41enne in sella alla due ruote, è atterrato anche l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito al Civile di Brescia in codice rosso.

L'elisoccorso intervenuto a Palazzolo - © www.giornaledibrescia.it
L'elisoccorso intervenuto a Palazzolo - © www.giornaledibrescia.it

Stando alle prime ricostruzioni – la dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Palazzolo, intervenuti con il personale del 118 e i Vigili del fuoco locali – lo scooter proveniva da Palosco e stava andando in direzione della rotonda di viale Europa, dove sono in corso i lavori per la costruzione del nuovo ponte. Il furgone, invece, proveniva dalla direzione opposta e stava svoltando verso sinistra

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