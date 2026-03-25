Palazzolo, scontro tra un furgone e una Vespa: grave un uomo

Grave incidente a Palazzolo sull’Oglio, dove una Vespa è finita sotto un furgone. È successo poco prima delle 15 in via Palosco, a pochi metri di distanza dal confine con il paese della bergamasca. Sul posto, viste le ferite riportate dal 41enne in sella alla due ruote, è atterrato anche l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito al Civile di Brescia in codice rosso.

L'elisoccorso intervenuto a Palazzolo - © www.giornaledibrescia.it

Stando alle prime ricostruzioni – la dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Palazzolo, intervenuti con il personale del 118 e i Vigili del fuoco locali – lo scooter proveniva da Palosco e stava andando in direzione della rotonda di viale Europa, dove sono in corso i lavori per la costruzione del nuovo ponte. Il furgone, invece, proveniva dalla direzione opposta e stava svoltando verso sinistra.