Palazzolo, tenta di forzare il Postamat: messo in fuga dall’allarme

Ha cercato di forzare l’Atm Postamat nel cuore della notte, ma l’allarme è scattato prima che potesse portare a termine il colpo. Tentato furto sventato alle 3.22 di lunedì all’ufficio postale di via Giuseppe Zanardelli 42, a Palazzolo sull’Oglio. Il malvivente si è dato alla fuga dopo l’attivazione a distanza di una sirena con messaggio vocale.
A far scattare l’intervento è stato un segnale di manomissione dell’erogatore automatico, arrivato alla Sala operativa di Milano di Poste Italiane, attiva 24 ore su 24. Gli addetti hanno subito controllato le immagini delle telecamere collegate alla centrale, individuando un individuo intento ad armeggiare sullo sportello. A quel punto hanno azionato da remoto il dispositivo acustico di dissuasione e avvisato contemporaneamente le forze dell’ordine.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i primi accertamenti. Dai controlli non sono emersi danni al Postamat. Per precauzione sono state comunque attivate le procedure di sicurezza previste in questi casi, con la messa fuori servizio dello sportello automatico.
Resta da chiarire chi sia l’autore del tentato colpo, fuggito prima dell’arrivo dei militari. Decisiva la rapidità con cui la centrale di vigilanza ha rilevato i movimenti sospetti e attivato l’allarme, impedendo al malvivente di portare a termine il furto.