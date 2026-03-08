Palazzolo dà il via a «Lanciami», il progetto per le imprese culturali

Prosegue nei prossimi giorni a Palazzolo il public program del nuovo hub di Villa Lanfranchi, il percorso formativo realizzato attraverso il progetto «Lanciami» e dedicato alle imprese culturali. Una rassegna di incontri aperti a tutti che trasformerà la storica dimora liberty in uno spazio aperto a tutti coloro che operano nel settore, ma anche per chi desidera comprenderne dinamiche e opportunità.

Il progetto

L’iniziativa è parte del progetto col quale l’Amministrazione del sindaco Gianmarco Cossandi ha vinto il Bando Emblematico Maggiore di Fondazione Cariplo che sta trasformando Villa Lanfranchi, all’interno del Parco delle Tre Ville, in un hub imprenditoriale. Qui, infatti, da inizio anno risiedono quattro realtà culturali che hanno residenza tra Bergamo e Brescia e che per un anno vengono incubate all’interno della Villa per trasformare la loro realtà in un’impresa culturale vera e propria. Si tratta dell’Associazione O’Cypher di Seriate, l’Associazione Diluvio tra Brescia e Ome, il Corpo Musicale Città di Palazzolo e MalEdizioni, casa editrice bresciana.

Il prossimo appuntamento del programma pubblico si terrà il 5 marzo alle 18.30 con un incontro curato da Andrea Zorzetto e Dario Galetti della cooperativa sociale Mondovisione dedicato all’incubazione di imprese culturali e alla gestione di spazi ed eventi. Un’occasione per approfondire strumenti di organizzazione e attivazione dei luoghi della cultura contemporanea, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità dei progetti. Il successivo appuntamento è in programma il 22 maggio, sempre alle 18.30: focus sulla comunicazione culturale nell’era degli algoritmi. L’incontro, guidato dall’esperto di digital marketing Michele Pagani di Flatmates, affronterà strategie e linguaggi utili a costruire identità riconoscibili e a presidiare in modo efficace l’ecosistema dei social.

Il public program è però solo un tassello del percorso del progetto «Lanciami», a sua volta racchiuso nel più ampio intervento di rilancio come spazio culturale del Parco delle Tre Ville, così come promosso dall’Assessorato alla Progettazione culturale guidato da Marina Bertoli. Tra i pilastri su cui si fonda l’offerta vi sono la progettazione culturale, comunicazione e digital marketing, fundraising, gestione di spazi ed eventi culturali. Per informazioni sugli incontri si può consultare il sito istituzionale e le pagine social della Città di Palazzolo nonché del Parco delle Tre Ville.