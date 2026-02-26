Palazzolo, l’ex pizzeria di via Kennedy finisce all’asta

Per decenni è stato un punto di riferimento per la ristorazione del quartiere, prima di essere chiuso e abbandonato. Ora, dopo anni di attesa, sembra arrivata la luce per l’immobile dell’ex pizzeria Meeting di Palazzolo, ancora di proprietà comunale.

La decisione

L’Amministrazione ha deciso di cedere l’intero comparto di via Kennedy, aprendo una nuova fase per uno stabile che per troppo tempo è rimasto ai margini della vita cittadina. Il Comune ha annunciato l’avvio della procedura di alienazione dell’edificio vicino al mercato, alle piscine e all’accademia di tennis, inserito nel Piano delle alienazioni immobiliari.

In vendita non c’è soltanto il fabbricato, ma l’intera area di pertinenza, che comprende i locali un tempo adibiti a ristorante e bar, con cucina attrezzata, spazi accessori e un magazzino interrato. Sul lato nord si trova il blocco dei servizi igienici pubblici (compresi nell’operazione) a supporto del vicino mercato del mercoledì.

Il bando

La base d’asta è fissata a 295mila euro. La cessione avverrà con il sistema delle offerte segrete, ammesse solo al rialzo. Possono partecipare persone fisiche, imprese individuali e società, presentando la propria offerta all’Ufficio Protocollo entro il 1° aprile.

Per assicurare trasparenza e piena consapevolezza dell’acquisto, il bando impone un sopralluogo obbligatorio entro il 27 marzo, da concordare con gli uffici comunali competenti. Un passaggio necessario per chi intende scommettere sul rilancio di uno spazio che attende (e merita) una nuova storia.

Gruppo Mos

La notizia è giunta a poche settimane da una polemica sollevata dal gruppo di destra Mos, che sui propri canali di informazione aveva criticato quella che per i militanti era una «mancata trasparenza» nei confronti dell’alienazione dell’ex Meeting, che teoricamente «doveva essere ceduto già nel maggio 2023 in seguito ad aggiudicazione a una società di Palazzolo». Il Mos aveva spiegato di aver scoperto solo a fine 2025 che quell’aggiudicazione era stata revocata, e aveva così chiesto lumi al Comune. Ieri, finalmente, le novità si spera definitive.