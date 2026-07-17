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Palazzolo, la comunità piange Lino Fratus: attivo nelle associazioni

Si è spento improvvisamente questa mattina a 68 anni nella sua abitazione. Era molto conosciuto e stimato anche come fisioterapista
Luca Bordoni
La comunità piange Lino Fratus
La comunità piange Lino Fratus

Se n’è andato all’improvviso questa mattina, lasciando Palazzolo attonita. Lino Fratus, 68 anni, figura nota in tutta la città sia come fisioterapista sia come membro attivo di associazioni, non c’è più.

Fratus era un professionista tra i più stimati della zona. Solare, vulcanico, curioso, sempre pronto a dare una mano e buttarsi a capofitto nelle novità, in particolare se l’obiettivo era aiutare il prossimo. La sua morte ha colto di sorpresa tutti i suoi amici, i parenti e le persone con cui ogni giorno comunicava.

Le sue sfide

Da bambino era stato colpito dalla poliomelite, che gli aveva lasciato il segno nella mobilità a una gamba. Tuttavia, ciò non lo aveva mai fatto fermato. La sua formazione in fisioterapia lo aveva portato a lavorare sia in ambito ospedaliero sia in ambito sportivo.

Impegno nelle associazioni

Ma il suo impegno non si era mai esaurito con il lavoro: era socio attivo del Circolo Fotografico Palazzolese, di cui curava anche la comunicazione. Di lungo corso anche la sinergia con la Polisportiva Palazzolese e con la pallavolo. Sua grande passione era, inoltre, la Ferrari. Era in pensione da meno di due anni.

L’ultimo saluto

Il suo carattere sincero, unito alla sua profonda umanità, lo aveva reso amatissimo in tutta la comunità, che ora si stringe alla moglie Clara e alla sorella Carmelita. I funerali saranno celebrati lunedì alle 9.45 nella chiesa di Santa Maria Assunta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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