Padre ubriaco in casa, il figlio chiama i carabinieri e lo fa arrestare

È finito con un arresto l'intervento dei Carabinieri di Adro in una abitazione del paese. La chiamata è arrivata da parte di un ragazzo di 16 anni che ha spiegato di essere preoccupato per l’immotivata aggressività del padre, 38 anni di origini marocchine, che era rientrato a casa ubriaco.

Temendo che potesse trattarsi di un caso di maltrattamenti i carabinieri sono immediatamente intervenuti nell’appartamento. L’uomo ha cercato di opporsi al controllo e si è scagliato con violenza contro i militari dell’Arma che hanno usato lo spray urticante per immobilizzarlo. Per lui è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.