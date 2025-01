Resta grave l’uomo investito con il figlio a Gavardo

Restano gravi le condizioni dell'uomo investito nella serata di mercoledì a Gavardo, lungo via della Ferrovia. A travolgerlo è stata una donna alla guida di una Toyota: dopo l'impatto l'uomo è stato sbalzato violentemente contro un veicolo proveniente dal senso di marcia opposto.

Sin da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi: i soccorritori l'hanno trasportato al Civile in codice rosso. Con lui c'era anche il figlio di dieci anni, trasferito in ospedale in codice verde.