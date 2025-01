Grave incidente a Gavardo, investiti padre e figlio

Padre e figlio sono stati investiti in serata a Gavardo, lungo via della ferrovia. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso. Secondo le prime informazioni disponibili ad avere la peggio sarebbe il padre, trasferito in gravi condizioni in codice rosso al Civile di Brescia.

Il figlio di dieci anni è stato invece trasferito in ospedale in codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione padre e figlio sarebbero stati travolti da un’auto che viaggiava in direzione di Prevalle. Il papà sarebbe poi stato urtato una seconda volta da un’altra auto che si muoveva in direzione opposta.

Sul posto gli agenti della Polizia locale di Gavardo.