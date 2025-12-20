Ovest Bresciano: nuovi punti prelievo e ambulatori per gestire l’influenza

Asst Franciacorta punta al territorio - un bacino da 300mila abitanti che copre tutto l’Ovest Bresciano, dal Sebino alla Franciacorta, fino alla Bassa Occidentale - grazie a servizi di prossimità come prelievi semplici e veloci, pensati per cittadini e famiglie.

Dove e come

I nuovi punti prelievo sono aperti in otto paesi: Mairano, Passirano, Castelcovati, Coccaglio, Barbariga, Quinzano d’Oglio, Monte Isola e Lograto. Si aggiungono agli storici riferimenti di Rovato, Chiari e Orzinuovi (orari, luoghi e giorni di servizio disponibili sul sito www.asst-franciacorta.it). L’obiettivo dichiarato dai vertici dell’Asst è quello di «garantire ai cittadini un accesso agevole a prestazioni sanitarie prossime al proprio domicilio». Altre due cittadine dell’Ovest - Orzinuovi e Rovato - sono invece state designate, da dicembre, come «Hotspot infettivologici», dedicati alla gestione dell’influenza e delle sindromi respiratorie. L’accesso, gratuito, è consentito previa chiamata al numero unico 116117 per la continuità assistenziale (ex guardia medica).

«Dopo la chiamata, il medico - spiegano da Asst - potrà prendersi cura del paziente effettuando una visita. Se necessario, potranno essere eseguiti i primi accertamenti diagnostici e prescritte le terapie indicate o eventuali ulteriori approfondimenti. Per l’accesso all’ambulatorio sono necessari la tessera sanitaria ed eventuale documentazione utile».

Il servizio è attivo nei feriali dalle 20 a mezzanotte, oltre che dalle 9 alle 13 il sabato, la domenica e festivi. La sede orceana è quella di via Crispi 2, a Rovato lo spazio prescelto - al civico 1 di via Matteotti - rappresenta una sorta di inaugurazione de facto dell’ex Pretura, passata in gestione ad Asst, con diversi uffici sanitari ospitati nello spazio adiacente alla Parrocchia.

Prevenzione

Si amplia così la presenza di Asst nella capitale della Franciacorta, che conta già sugli spazi di viale Lombardia, 33/A, hub vaccinale per il territorio. Qui, nei giorni scorsi, si è registrato il record di partecipazione all’open day vaccinale: nella sede rovatese ben 334 le somministrazioni effettuate. Aggiungendo quelle di Orzinuovi (192 vaccini) e di Palazzolo (178), superata la soglia di 700 somministrazioni in poche ore. Per il direttore sociosanitario, Andrea Ghedi, «l’adesione così massiccia conferma quanto la prevenzione sia una priorità condivisa da tutta la comunità. Un sentito ringraziamento a tutti i cittadini, ai professionisti e al personale coinvolto, guidato dalla responsabile Concetta Lando».