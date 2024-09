Over 65 e senza l’auto? A fare la spesa «Ti porto io»

Si chiama «Ti porto io» il nuovo servizio di accompagnamento che partirà il 12 settembre su iniziativa del Comune di Cellatica, in collaborazione con l’associazione Volontari per Cellatica. Pensato per gli ultra 65enni autosufficienti ma senza un’auto, permetterà loro di andare a fare la spesa senza difficoltà, risolvendo così un problema sentito nella comunità in particolare dopo la chiusura dell’unico supermercato del paese avvenuta nel 2020.

Come funziona

Il servizio sarà attivo ogni giovedì mattina. Gli utenti verranno accompagnati ai supermercati della zona, che varieranno a rotazione. Il punto di ritrovo sarà comunicato al momento della prenotazione. Al termine della spesa, tutti i partecipanti saranno riportati a casa e assistiti nello scarico delle borse. Il servizio sarà effettuato con un mezzo comunale e gestito dai volontari dell’associazione.

Il vicesindaco e assessore ai Servizi per le persone e la comunità, Marco Grassini, spiega che l’iniziativa sarà avviata in via sperimentale per tre mesi. «Alla fine del periodo di prova – continua – in base alle adesioni e ai riscontri ricevuti, decideremo se rendere il servizio strutturale, apportando eventualmente delle modifiche».

Grassini ricorda inoltre che l’organizzazione di questa attività era stata avviata durante il precedente mandato amministrativo ma sospesa in vista delle elezioni di giugno 2024. A seguito della riconferma elettorale il progetto è stato ripreso.

Il bisogno dei cittadini

Alla base di «Ti porto io» c’è la consapevolezza di un bisogno reale dei cittadini di Cellatica. «L’amministrazione non può intervenire direttamente nell’apertura di nuovi supermercati, compito che spetta al libero mercato – continua Grassini –. Tuttavia, abbiamo voluto fornire una soluzione concreta ai nostri concittadini, concretizzando il nuovo servizio. Il paese, privo di grandi supermercati e orfano dell’unico supermercato chiuso nel 2020, dispone infatti di esercizi commerciali di vicinato che rispondono alle esigenze quotidiane, ma per acquisti più consistenti è necessario recarsi fuori paese».

Le prenotazioni per il servizio «Ti porto io», come ricordato attivo ogni giovedì mattina, dovranno essere effettuate entro le 12 del martedì della settimana corrente telefonando al numero 030.2526811 (interno 2-Ufficio Servizi Sociali o interno 7-Ufficio Segreteria) oppure via mail a servizisociali@comune.cellatica.bs.it.