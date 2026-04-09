Ossimo, scavano 80mila metri cubi oltre i limiti: multa da 1,5 milioni

Sono stati sanzionati con una multa da 1,5 milioni di euro i gestori di una cava di Ossimo, in Valcamonica. Nello specifico i Carabinieri forestali hanno «accertato che l'attività di scavo si è spinta oltre i limiti consentiti, portando all'asportazione illecita di oltre 81.000 metri cubi di materiale inerte, in aree sottoposte a vincoli idrogeologici e paesaggistici».

Inoltre «i Forestali hanno anche rilevato la trasformazione non autorizzata di una superficie boscata di circa 300 metri quadrati. È emerso inoltre che gli interventi sono stati eseguiti omettendo la necessaria procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale. A fronte di tali violazioni, sono state elevate tre distinte sanzioni amministrative il cui importo complessivo supera 1,5 milioni di euro» scrivono i Carabinieri.