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﻿CronacaValcamonica

Ossimo, scavano 80mila metri cubi oltre i limiti: multa da 1,5 milioni

Paolo Bertoli
È successo in una cava. L’operazione dei carabinieri forestali ha portato a scoprire anche che erano stati trasformati senza permesso 300 metri quadrati di bosco
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L'operazione dei Carabinieri forestali a Ossimo
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Sono stati sanzionati con una multa da 1,5 milioni di euro i gestori di una cava di Ossimo, in Valcamonica. Nello specifico i Carabinieri forestali hanno «accertato che l'attività di scavo si è spinta oltre i limiti consentiti, portando all'asportazione illecita di oltre 81.000 metri cubi di materiale inerte, in aree sottoposte a vincoli idrogeologici e paesaggistici».

Inoltre «i Forestali hanno anche rilevato la trasformazione non autorizzata di una superficie boscata di circa 300 metri quadrati. È emerso inoltre che gli interventi sono stati eseguiti omettendo la necessaria procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale. A fronte di tali violazioni, sono state elevate tre distinte sanzioni amministrative il cui importo complessivo supera 1,5 milioni di euro» scrivono i Carabinieri.

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