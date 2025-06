Orzivecchi, le Contrade si danno battaglia a suon di giochi

A partire da questo venerdì e fino a domenica 29 giugno, il borgo rurale di Orzivecchi indosserà il suo vestito migliore in occasione della 38esima edizione delle Feste patronali dedicate ai Santi Pietro e Paolo.

Il programma

Il programma sarà come sempre ricco di avvenimenti. Il clou della festa è senza dubbio rappresentato dal tradizionale Palio delle Contrade, nato in oratorio a metà degli anni Novanta come veicolo di aggregazione e giocosa rivalità sportiva. Dopo il grande successo iniziale la manifestazione perse d’interesse, ma negli ultimi anni è ripartita sotto la spinta dei giovani e delle famiglie del paese, capaci di ritrovare lo spirito originario e la goliardia che la sfida porta con sé.

La sfida

Saranno quattro le contrade pronte a darsi gioiosa battaglia: Colombara, Martinengo, Ontini e Santa Giulia, ognuna con i propri colori sociali e scenografie preparate ad hoc. I componenti delle squadre saranno chiamati a dare prova della loro abilità sfidandosi nelle discipline più svariate: calcio, pallavolo femminile, biciclettata, giochi per bambini, tiro alla fune, staffetta, corsa con i sacchi, Rasegòt, centra il cesto, bombe volanti, palo della cuccagna e altro ancora.

Le contrade

La Contrada Colombara (colore giallo) prende il nome dalla cascina che ivi sorge, e dove, nel 1920, vennero ritrovate 38 monete d’argento di epoca gallica. Contrada Martinengo (colore verde) deve il suo nome all’antica famiglia nobiliare che tanto ha contribuito alla storia di Orzivecchi. La Contarda Ontini (colore blu) prende invece il nome da Giacomo Ontini, benefattore del paese. Ultimi, ma solo per ordine alfabetico, i campioni in carica della Contrada Santa Giulia (colore rosso) che, oltre alla via omonima, deve il suo nome alla chiesetta dedicata alla santa di origine cartaginese.

Tutte le sere cucina aperta. Per informazioni e prenotazioni telefonare e inviare un messaggio WhatsApp ai numeri: 3385830704 (Silvia), 3383702199 (Antonia), 3355340999 (Santino).