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Orzinuovi, sterpaglie a bordo strada prendono fuoco: incendio domato

Alcuni giovani di passaggio hanno lanciato prontamente l’allarme e i vigili del fuoco hanno spento in breve le fiamme
Francesco Venturini
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L'incendio a bordo strada a Orzinuovi

Un incendio si è scatenato sulla strada che collega Coniolo a Orzinuovi. Intorno alle 21.15 alcune sterpaglie a bordo carreggiata hanno preso fuoco, con le fiamme che in pochi istanti hanno rischiato di propagarsi anche agli alberi presenti lungo la strada. Provvidenziale l’intervento di alcuni giovani di passaggio che, notando il rogo, si sono immediatamente fermati per lanciare l’allarme.

I vigili del fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme
I vigili del fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati in tempi rapidissimi i vigili del fuoco di Orzinuovi, che hanno spento le fiamme evitando conseguenze peggiori. Dopodiché hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area ed evitare eventuali riprese dell’incendio. Restano ancora sconosciute le cause che hanno provocato il rogo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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