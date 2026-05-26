Orzinuovi, sterpaglie a bordo strada prendono fuoco: incendio domato

Un incendio si è scatenato sulla strada che collega Coniolo a Orzinuovi. Intorno alle 21.15 alcune sterpaglie a bordo carreggiata hanno preso fuoco, con le fiamme che in pochi istanti hanno rischiato di propagarsi anche agli alberi presenti lungo la strada. Provvidenziale l’intervento di alcuni giovani di passaggio che, notando il rogo, si sono immediatamente fermati per lanciare l’allarme.