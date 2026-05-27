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Orzinuovi, spedizione punitiva nel parcheggio: ragazzi aggrediti

L’episodio è accaduto nella notte tra sabato e domenica. I carabinieri sulle tracce degli aggressori
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Necessario l'intervento delle ambulanze
Necessario l'intervento delle ambulanze

Sono in corso da parte dei carabinieri di Orzinuovi e di Verolanuova le indagini per chiarire cosa sia accaduto nella notte tra sabato e domenica nel piazzale di un locale di Orzinuovi. Le pattuglie sono intervenute su segnalazione degli stessi titolari del bar e hanno raccolto le testimonianze delle persone coinvolte.

I fatti

Pare che un gruppo di giovani, di origine straniera, abbia chiesto ad un altro gruppetto della stessa nazionalità, di moderare i toni e il comportamento. Sulle prime sembrava che la cosa fosse finita lì ma poco dopo si è consumata quella che è stata descritta come una spedizione punitiva. Il gruppo ha raggiunto i ragazzi che uscivano dal locale e li ha attaccati con violenti pugni al volto e spruzzando loro addosso dello spray urticante.

Due dei giovani sono stati trasferiti in ospedale e medicati mentre gli altri sono stati soccorsi sul posto. I carabinieri hanno ascoltato le loro versioni dei fatti e raccolto le immagini delle telecamere del locale e quelle che qualcuno ha girato con un telefono prima e dopo l’aggressione.

I militari hanno in mano numerosi elementi per attribuire responsabilità precise per le lesioni procurate e già nelle prossime ore potrebbero arrivare dei provvedimenti nei confronti degli aggressori. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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rissaaggressioneindaginiOrzinuovi
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