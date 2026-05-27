Orzinuovi, spedizione punitiva nel parcheggio: ragazzi aggrediti

Sono in corso da parte dei carabinieri di Orzinuovi e di Verolanuova le indagini per chiarire cosa sia accaduto nella notte tra sabato e domenica nel piazzale di un locale di Orzinuovi. Le pattuglie sono intervenute su segnalazione degli stessi titolari del bar e hanno raccolto le testimonianze delle persone coinvolte.

I fatti Pare che un gruppo di giovani, di origine straniera, abbia chiesto ad un altro gruppetto della stessa nazionalità, di moderare i toni e il comportamento. Sulle prime sembrava che la cosa fosse finita lì ma poco dopo si è consumata quella che è stata descritta come una spedizione punitiva. Il gruppo ha raggiunto i ragazzi che uscivano dal locale e li ha attaccati con violenti pugni al volto e spruzzando loro addosso dello spray urticante.