Orzinuovi, spedizione punitiva nel parcheggio: ragazzi aggrediti

Sono in corso da parte dei carabinieri di Orzinuovi e di Verolanuova le indagini per chiarire cosa sia accaduto nella notte tra sabato e domenica nel piazzale di un locale di Orzinuovi. Le pattuglie sono intervenute su segnalazione degli stessi titolari del bar e hanno raccolto le testimonianze delle persone coinvolte.
I fatti
Pare che un gruppo di giovani, di origine straniera, abbia chiesto ad un altro gruppetto della stessa nazionalità, di moderare i toni e il comportamento. Sulle prime sembrava che la cosa fosse finita lì ma poco dopo si è consumata quella che è stata descritta come una spedizione punitiva. Il gruppo ha raggiunto i ragazzi che uscivano dal locale e li ha attaccati con violenti pugni al volto e spruzzando loro addosso dello spray urticante.
Due dei giovani sono stati trasferiti in ospedale e medicati mentre gli altri sono stati soccorsi sul posto. I carabinieri hanno ascoltato le loro versioni dei fatti e raccolto le immagini delle telecamere del locale e quelle che qualcuno ha girato con un telefono prima e dopo l’aggressione.
I militari hanno in mano numerosi elementi per attribuire responsabilità precise per le lesioni procurate e già nelle prossime ore potrebbero arrivare dei provvedimenti nei confronti degli aggressori.