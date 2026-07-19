Orzinuovi, colpisce il marciapiede con la moto e cade: grave 45enne

Gravissimo incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, attorno alle 2.30, a Orzinuovi, all’incrocio tra viale Adua e via Montenero, sulla circonvallazione del paese. Un motociclista di 45 anni di Orzinuovi, in sella a una moto da strada di grossa cilindrata, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo.
Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il conducente avrebbe urtato in modo violento il cordolo del marciapiede, perdendo l’equilibrio.
Lo scontro ha proiettato il veicolo da un lato della carreggiata, mentre l’uomo è stato sbalzato violentemente dalla parte opposta della strada. A dare l’allarme è stato un automobilista che procedeva in direzione contraria e ha assistito alla scena. Sul luogo dell’incidente sono intervenute la Croce verde e l’automedica di Orzinuovi, supportate dai carabinieri, Il 45enne, rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso, ha riportato una gravissima ferita lacero-contusa a una gamba, ed è stato trasferito d’urgenza al Civile.