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Blitz a Orzinuovi: fermata banda di rapinatori, sparati dei colpi

Durante l’operazione, condotta da una trentina di carabinieri, la zona è stata completamente isolata e circondata. Due malviventi hanno tentato la fuga
Silvia Pasolini
I carabinieri circondano la zona dell'operazione
I carabinieri circondano la zona dell'operazione

Maxi blitz delle forze dell’ordine questa mattina alle 5.30 in via Merisi a Orzinuovi. Dalle prime ricostruzioni, una grossa operazione del Reparto operativo nucleo investigativo dei Carabinieri di Brescia e Bergamo è terminata con la cattura di una banda di criminali dediti alle rapine a mano armata in villa in tutta Italia.

Il blitz

Un’operazione spettacolare condotta da circa una trentina di militari in passamontagna e divisa. Gli abitanti della zona sono stati svegliati dalle urla, ma anche – stando a quanto testimoniato dai residenti – da colpi di arma da fuoco. In molti si sono affacciati alle finestre e si sono trovati davanti uno scenario da film, con la zona completamente isolata e circondata dai carabinieri.

Una fase dell'operazione
Una fase dell'operazione

Durante l’operazione all’interno dell’appartamento in una palazzina di via Merisi, uno dei malviventi – si tratterebbe di una banda di albanesi – ha tentato la fuga disperata a piedi attraverso il villaggio. Nel frattempo, un complice ha cercato di scappare sfondando la basculante del garage. La sua corsa è stata però fermata dai carabinieri.

Attualmente la zona è ancora transennata e presidiata dalle forze dell’ordine. Le indagini sono ancora in corso, con il supporto dei militari della Scientifica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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