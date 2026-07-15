Blitz a Orzinuovi: fermata banda di rapinatori, sparati dei colpi

Durante l’operazione, condotta da una trentina di carabinieri, la zona è stata completamente isolata e circondata. Due malviventi hanno tentato la fuga

Silvia Pasolini 15 luglio 2026 1 ' di lettura

I carabinieri circondano la zona dell'operazione Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti blitzCarabinieribanda rapinatoriOrzinuovi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...