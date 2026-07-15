Blitz a Orzinuovi: fermata banda di rapinatori, sparati dei colpi

Maxi blitz delle forze dell’ordine questa mattina alle 5.30 in via Merisi a Orzinuovi. Dalle prime ricostruzioni, una grossa operazione del Reparto operativo nucleo investigativo dei Carabinieri di Brescia e Bergamo è terminata con la cattura di una banda di criminali dediti alle rapine a mano armata in villa in tutta Italia.
Il blitz
Un’operazione spettacolare condotta da circa una trentina di militari in passamontagna e divisa. Gli abitanti della zona sono stati svegliati dalle urla, ma anche – stando a quanto testimoniato dai residenti – da colpi di arma da fuoco. In molti si sono affacciati alle finestre e si sono trovati davanti uno scenario da film, con la zona completamente isolata e circondata dai carabinieri.
Durante l’operazione all’interno dell’appartamento in una palazzina di via Merisi, uno dei malviventi – si tratterebbe di una banda di albanesi – ha tentato la fuga disperata a piedi attraverso il villaggio. Nel frattempo, un complice ha cercato di scappare sfondando la basculante del garage. La sua corsa è stata però fermata dai carabinieri.
Attualmente la zona è ancora transennata e presidiata dalle forze dell’ordine. Le indagini sono ancora in corso, con il supporto dei militari della Scientifica.