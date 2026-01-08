Orzinuovi piange Maria Teresa Brognoli, morta nel rogo in casa

Una comunità intera piange la scomparsa di Maria Teresa Brognoli, 75 anni, rimasta vittima ieri mattina di un drammatico incidente all’interno della sua abitazione in via Volta a Orzinuovi.

La dinamica

Straziante la dinamica dell’incidente ricostruita dai primi rilievi. Pare che la signora abbia acceso una sigaretta mentre si trovava a letto. La brace avrebbe innescato la combustione del materasso e del copriletto, scatenando un incendio che ha rapidamente avvolto la camera, situata in un appartamento al piano terra.

Da 28 anni paralizzata e costretta sulla sedia a rotelle, la donna, che si trovava a casa da sola, ha provato un tentativo di fuga, ma non ha avuto la possibilità fisica di raggiungere la porta o di chiedere aiuto tempestivamente. Sebbene il suo corpo presentasse profonde bruciature sul dorso, si ritiene che la morte sia sopraggiunta per l’inalazione delle esalazioni tossiche prodotte dal rogo, che ha quasi interamente distrutto l’interno della stanza. A fare la terribile scoperta è stata la signora che, come ogni mattina, era entrata nell’appartamento per accudirla.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco, con il funzionario da Brescia, la Croce verde, l’auto medica, i Carabinieri di Orzinuovi e Verolanuova, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

Molto conosciuta

Maria Teresa Brognoli era una persona molto conosciuta a Orzinuovi. Prima che la disabilità la colpisse, aveva prestato servizio per lungo tempo come impiegata nella segreteria delle scuole medie del paese. Nonostante le difficoltà fisiche, non aveva mai perso il suo entusiasmo: era frequente incontrarla sotto i portici della piazza o nei bar del centro per un caffè. Maria Teresa si è rivelata fino alla fine una vera combattente, una donna dotata di una forza d’animo fuori dal comune.

L'esterno della casa

Non ha mai permesso alla sofferenza di isolarla, dando prova di una grande resilienza. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna dal carattere forte, determinato e dotata di una grande socialità.

Maria Teresa lascia i tre figli Giovanni, Giulio e Cecilia, gli adorati nipoti e una comunità che si stringe alla famiglia in un abbraccio di affetto e cordoglio. La notizia ha destato profondo sgomento in tutto il paese per la tragica dinamica della scomparsa. Per tutta la mattinata, numerosi cittadini si sono radunati nelle vicinanze dell’abitazione, increduli di fronte a una simile fatalità.

La salma è ora all’obitorio degli Ospedali Civili di Brescia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Resta ancora da definire la data dei funerali.