Rogo in camera da letto per una sigaretta: muore 75enne paralizzata

Una tragedia della fragilità e del destino quella che si è consumata stamattina a Orzinuovi. Maria Teresa Brognoli di 75 anni ha perso la vita in seguito ad un incendio divampato nella sua camera da letto in un appartamento di via Volta, vicino al centro. Il rogo è stato originato quasi sicuramente da una sigaretta lasciata accesa.

Sedia a rotelle

Maria Teresa Brognoli era paralizzata da parecchi anni e costretta su una sedia a rotelle. Proprio per questo la disabilità le ha impedito qualsiasi tentativo di fuga e di mettersi in salvo quando le fiamme hanno iniziato a divorare il materasso.

Secondo la ricostruzione dei soccorritori la donna sarebbe scivolata dal letto nel tentativo di muoversi. È poi stata ritrovata a terra con gravi ustioni alla schiena. Tuttavia a risultare fatali non sarebbero state le fiamme, ma le esalazioni tossiche sprigionate dalla combustione.

L’allarme in mattinata

A fare la terribile scoperta è stata questa mattina la badante, entrata in casa per il consueto turno di assistenza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Orzinuovi, col caposquadra Colossi, con i colleghi di Brescia e il funzionario di turno, la Croce verde e i carabinieri di Orzinuovi e di Verolanuova.