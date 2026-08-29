Orzinuovi, addio a Flavio Bulgari: maestro autorevole e buono

È morto a 77. Uomo rigoroso e gentile, profondamente legato alla famiglia, agli animali, all’arte e alla fede, lascia il ricordo di una vita vissuta con misura, rispetto e grande umanità

Tonino Zana 29 agosto 2026 2 ' di lettura

Flavio Bulgari Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Flavio BulgariOrzinuovi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...