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Doppio avvistamento di un orso in Valcamonica

L’animale è stato ripreso lungo una strada a Saviore. Nei giorni scorsi devastato un apiario in Valle Adamè
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L'orso avvistato in Valcamonica

Ancora un avvistamento di un orso in Valcamonica, questa volta nel territorio di Saviore dell’Adamello. Nelle immagini riprese da un automobilista lungo la strada Fabrezza si vede l'animale scappare lungo la carreggiata, per poi scavalcare il guardrail ed entrare nel bosco. Sempre un orso nei giorni scorsi ha devastato un apiario, con quattrodici arnie, di un apicoltore cremonese che, in estate, alleva circa 100mila api in Valle Adamè, nei pressi della malga Lincino.

L’uomo ha denunciato l’accaduto alla Polizia provinciale, che si è recata sul posto e ha prelevato dei campioni, per svolgere gli accertamenti del caso. Si tratta della prima predazione di questo genere in Val Saviore.

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