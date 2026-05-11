Orsi in Valcamonica: avvistamenti tra Berzo Demo, Esine e Bienno

Gli avvistamenti

Sono diverse le segnalazioni, l’ultima sarebbe dai boschi sopra la frazione Monte di Berzo Demo. L’avvistamento è avvenuto in settimana, di notte, attraverso una fototrappola, in una zona molto frequentata da escursionisti, residenti e proprietari di baite. Il plantigrado si aggira tra gli alberi, si guarda intorno e se ne va. Una segnalazione che seguirebbe a quella di qualche giorno prima, questa volta sui monti appena fuori dall’abitato di Esine. Ma anche ieri un altro esemplare è stato foto-trappolato all’esterno di una baita in Valdaione e Arcina, sui monti di Bienno.