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Orsi in Valcamonica: avvistamenti tra Berzo Demo, Esine e Bienno

Il risveglio dal letargo spinge gli animali verso il Trentino. Numerosi gli esemplari immortalati dalle fototrappole
Uno degli esemplari immortalati in questi giorni - © www.giornaledibrescia.it
Uno degli esemplari immortalati in questi giorni - © www.giornaledibrescia.it

Dopo il letargo invernale, gli orsi hanno iniziato a muoversi sul territorio, anche in Valcamonica, soprattutto in transito verso il Trentino.

Gli avvistamenti

Sono diverse le segnalazioni, l’ultima sarebbe dai boschi sopra la frazione Monte di Berzo Demo. L’avvistamento è avvenuto in settimana, di notte, attraverso una fototrappola, in una zona molto frequentata da escursionisti, residenti e proprietari di baite. Il plantigrado si aggira tra gli alberi, si guarda intorno e se ne va. Una segnalazione che seguirebbe a quella di qualche giorno prima, questa volta sui monti appena fuori dall’abitato di Esine. Ma anche ieri un altro esemplare è stato foto-trappolato all’esterno di una baita in Valdaione e Arcina, sui monti di Bienno.

Accadimenti che hanno provocato subito polemiche, tra la paura di incontrare un esemplare e venire aggrediti, e gli animalisti, che difendono invece la libertà degli animali. L’invito delle autorità è a non creare allarmismi e a essere prudenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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