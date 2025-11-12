Oratori in vendita: San Giovanni per calo di bimbi, inagibilità e debiti

Daniela Zorat

Si attendono le autorizzazioni per avviare le trattative. Per Sant’Agata già fissato il rogito a gennaio: se ne ricaveranno abitazioni

2 ' di lettura

L'oratorio di San Giovanni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Oratori di Sant’Agata e San Giovanni in vendita. Anzi, per il primo si può usare il verbo al participio passato: venduto. Con rogito fissato – pur con tutte le cautele del caso – a gennaio. San Giovanni Per il secondo si è in attesa di una serie di autorizzazioni, anche comunali, che devono seguire il loro iter e per le quali ci vorrà più tempo. Ma l’intenzione del parroco e del consiglio pastorale è proprio quella di alienare l’immobile di vicolo Due Torri, non solo per il numero di bambini isc