Operazioni sospette, il ruolo della criminalità organizzata a Brescia

Elio Montanari

Per Uif di Banca d’Italia, la nostra provincia è al quinto posto per segnalazioni di operazioni sospette in odore di mafia

3 ' di lettura

Crescono le contaminazioni tra criminalità organizzata e imprese bresciane © www.giornaledibrescia.it

Quando si parla di mafia è impossibile non pensare agli omicidi, alle esecuzioni e alle stragi. Passeggiando in città sotto i portici di corso Zanardelli tutto questo non si vede. Lo stesso vale per i tranquilli paesi della provincia. Ma dall’audizione del direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif), Enzo Serra, sul rapporto tra criminalità organizzata ed economia legale, svolta davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre asso