Operazione antidroga, 3 arresti e 4 kg di stupefacenti sequestrati

Vasta operazione antidroga e contro la criminalità in tutta Italia da parte delle diverse Questure. Identificate 95.164 persone sospette, di cui 10.848 minorenni, arrestate 384 persone, 655 quelle denunciate; sequestrati 35 chilogrammi di cocaina, 1.370 di cannabinoidi e 1 di eroina; 41 armi da fuoco e 80 armi bianche nonché oltre 300.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel Bresciano

In questo contesto anche la Questura di Brescia ha svolto un'attività importante. Nello specifico, nel Comune di Brescia e in altri Municipi della provincia (in particolare a Desenzano del Garda), le attività operative effettuate dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia – con l’ausilio degli agenti della Squadra Volanti, del Commissariato «Carmine», di quello di Desenzano del Garda e della Polfer –, hanno controllato 1.144 maggiorenni, di cui 396 stranieri, e 127 minorenni, dei quali 103 stranieri.

Ispezionati otto Cannabis shop, uno dei quali a Brescia è stato posto sotto sequestro, convalidato dal Tribunale di Brescia. Successivamente il negozio è stato dissequestrato mentre le oltre 300 confezioni di sostanze stupefacenti la cui vendita è vietata sono state mantenute sotto sequestro, con il gestore denunciato alla Procura per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate alla cessione. Tre le persone pregiudicate finite in manette (due a Brescia e una a Desenzano) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e indagati in stato di libertà altri sette individui, sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi. Effettuate anche 12 perquisizioni domiciliari.

Per quanto riguarda la droga sono stati sequestrati quattro chilogrammi di cannabinoidi, mezzo etto di cocaina, una pistola semiautomatica e denaro contante, suddiviso in banconote di picco taglio, provento dell’attività di spaccio.