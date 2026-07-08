Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValcamonica

Ono San Pietro: addio ad Alan Zana due anni dopo l’incidente alpinistico

Il 47enne era caduto sul Pizzo Tresero il 15 agosto 2024: non si era più ripreso, fino al decesso avvenuto nella notte tra lunedì e martedì
Giuliana Mossoni
Alan Zana
Alan Zana

Ono San Pietro si è stretta nel dolore per l’addio ad Alan Zana, 47 anni, morto dopo quasi due anni dall’incidente alpinistico avvenuto il 15 agosto 2024 sul Pizzo Tresero. Zana, insieme a un amico, era partito dalla zona del rifugio Berni, al passo Gavia, per raggiungere la vetta, precipitando poco prima di raggiungerla e sbattendo contro le rocce. Soccorso dai tecnici della Guardia di finanza e dal soccorso alpino, era stato trasferito al Morelli di Sondalo, dov’era stato sottoposto a un intervento. Da allora non si è più ripreso, fino al decesso, avvenuto nella notte tra lunedì e martedì.

La notizia ha suscitato commozione a Ono San Pietro, dove nella mattinata dell’8 luglio si sono svolti i funerali; a piangerlo sono i figli Vanessa ed Eros e i fratelli, oltre al gruppo alpini del paese.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
morto in montagnaOno San Pietro
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...