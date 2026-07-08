Ono San Pietro: addio ad Alan Zana due anni dopo l’incidente alpinistico

Il 47enne era caduto sul Pizzo Tresero il 15 agosto 2024: non si era più ripreso, fino al decesso avvenuto nella notte tra lunedì e martedì

Giuliana Mossoni 08 luglio 2026 1 ' di lettura

Alan Zana Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti morto in montagnaOno San Pietro Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...