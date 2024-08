Resta in prognosi riservata l’alpinista bresciano caduto in Valtellina

Resta ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Morelli di Sondalo l'alpinista 45enne di Ono San Pietro, che ieri mattina è caduto sul Pizzo Tresero a 3.500 metri, in territorio comunale di Valfurva, in Valtellina. L'uomo, che ieri è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa dei numerosi traumi riportati nella caduta, durante la gita in montagna si trovava in compagnia di un amico, che è rimasto illeso.

È stato proprio lui a chiamare immediatamente i soccorsi: sul posto sono intervenuti i militari del Sagf-Soccorso alpino della Guardia di finanza di Bormio con i soccorritori della VII delegazione, stazione di Valfurva; durante il recupero l'alpinista bresciano ha perso più volte conoscenza.

Intanto, i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Bormio, in collaborazione con i carabinieri di Tirano, hanno ricostruito la dinamica dell’incidente alpinistico escludendo del tutto la responsabilità dell’amico. Ha fatto tutto da solo, è scivolato dalla cresta, ha preso velocità sul nevaio sottostante e si è arrestato in una zona del versante ricca di rocce e di detriti.