Omicidio suicidio a Lonato, Shuai Li non si difese dalle coltellate perché stordita

Shuai Li non si è difesa dalle coltellate di Cristian Catalano perché era stordita da una massiccia dose di benzodiazepine. Le prime conferme all'ipotesi investigativa del sostituto procuratore Alessio Bernardi arrivano dai risultati preliminari dei test tossicologici cui è stato sottoposto il sangue prelevato durante l'autopsia della donna cinese di 45 anni trovata morta in un appartamento di Madonna della Scoperta a Lonato due giorni dopo Pasqua.

Per Procura e Carabinieri si è trattato di un omicidio suicidio. Catalano ha stordito la donna, con cui aveva una relazione da qualche settimana, poi l'ha colpita più volte con il coltello e infine si è tolto la vita con la stessa arma. Inizialmente il fatto che la donna non si fosse difesa aveva portato ad ipotizzare che potesse essere stata consenziente, che avrebbe potuto trattarsi di un doppio suicidio. I sopralluoghi in casa e gli esiti dei primi accertamenti avevano invece convinto gli inquirenti che Catalano avesse ucciso la donna. E ora è stato chiarito come ci sia riuscito senza incontrare nessuna sua resistenza.