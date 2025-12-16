Giornale di Brescia
Omicidio Sharon Verzeni, chiesto l’ergastolo per Moussa Sangare

Per il pm di Bergamo si è trattato di un delitto «maturato nella noia» della vita dell’imputato, che «provò piacere a uccidere una ragazza che stava camminando per strada»
Le ricerche dell'arma del delitto di Sharon Verzeni
Le ricerche dell'arma del delitto di Sharon Verzeni
Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto l’ergastolo per Moussa Sangare, il trentenne imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate in via Castegnate a Chignolo d’Isola la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024. Per l’accusa sussistono le aggravanti della minorata difesa, della premeditazione e l’aggravante «gigantesca» dei futili motivi.

«Neance un momento di rincrescimento»

Il pubblico ministero ha sollecitato la Corte a non concedere le attenuanti generiche a Moussa Sangare, spiegando tra l’altro che l’uomo «non ha mai avuto un momento di rincrescimento» nei confronti della vittima. Il pm ha anche sottolineato la «vigliaccheria» dell’imputato che, oltre a uccidere la trentateenne di Terno d’Isola, è stato condannato per maltrattamenti ai danni della madre e della sorella: «Sempre donne», ha affermato. 

«Delitto maturato nella noia»

Sempre per il pm si trattò di un delitto «maturato nella noia» nella vita dell’imputato che «provò piacere a uccidere una ragazza che stava camminando per strada, una ragazza che con il suo compagno si stava costruendo la sua vita». Sangare, quella sera, per l’accusa aveva «fiutato il terreno e per uccidere aveva scelto la persona più indifesa che aveva trovato».

  3. Ricarica la pagina se necessario