Omicidio Sharon Verzeni, il coltello recuperato dal team bresciano

Simone Bottura

A trovare la lama dopo le indicazioni dell’omicida Paolo Campanardi, 40enne di Toscolano Maderno conosciuto come Gibba, protagonista del format tv Metal Detective

Il gruppo gardesano impegnato nelle ricerche - © www.giornaledibrescia.it

È stato Paolo Campanardi, 40enne di Toscolano Maderno, a ritrovare l’arma del delitto nel luogo dove era stata nascosta. Secondo gli inquirenti è il coltello utilizzato per uccidere Sharon Verzeni. Campanardi, conosciuto dal grande pubblico come Gibba, protagonista del format Metal Detective in onda su Discovery, era all’opera a Terno d’Isola da mercoledì, su incarico della Procura di Bergamo, in qualità di esperto nell’uso del metal detector e nella ricerca di oggetti metallici. Omicidio di Sha