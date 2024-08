Omicidio di Sharon Verzeni, il 31enne fermato ha confessato

Ha confessato Moussa Sangare, l’uomo di 31 anni fermato con l’accusa di avere ucciso Sharon Verzeni a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Il 31enne nato in Italia e di origini magrebine appare nelle immagini delle telecamere di sorveglianza mentre in bicicletta, la notte fra il 29 e il 30 luglio scorsi, si allontanava velocemente dal luogo dell’omicidio. «Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l'ho vista e l'ho uccisa» avrebbe detto agli inquirenti.

A lungo i militari hanno lavorato sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificarlo.

Il 31enne è stato fermato in un’abitazione nel Bergamasco. Ha altri precedenti per aggressione, non legati a questioni di criminalità o spaccio. L’uomo non risiede a Terno d’Isola, e sembra non conoscesse la vittima.

I carabinieri in una nota spiegano che il pm ha deciso il fermo per il rischio di reiterazione del reato e di occultamento delle prove oltre che per il pericolo di fuga. Alle 12 in Procura a Bergamo si terrà una conferenza stampa.