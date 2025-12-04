Giornale di Brescia
Omicidio di Puegnago, il figlio: «Ho visto nero e l’ho presa per il collo»

Paolo Bertoli
Parla così Mauro Pedrotti a processo per l’omicidio della madre Santina Delai: «Mi sono pentito, mi sono fatto schifo da solo per quello che avevo fatto»
Omcidio Puegnago, il figlio: "Ho visto nero"
«Quando ha ripreso la storia della casa e il fatto che potessi lasciare mia moglie e stare in casa con lei ho visto tutto nero e l’ho presa per il collo, l'ho strangolata». Mauro Pedrotti, operaio di 59 anni di Puegnago del Garda a processo per l’omicidio di sua madre Santina Delai di 78 anni, avvenuto il 7 febbraio 2024 ha raccontato cosi quei minuti attorno alle 5 del mattino in cui si è consumato il delitto.

Proseguendo nel racconto ha aggiunto «mi sono pentito, mi sono fatto schifo da solo per quello che avevo fatto». Il riferimento alla questione della casa riguarda una discussione tra madre e figlio avvenuta una settimana prima dei fatti, quando Pedrotti aveva comunicato alla mamma la sua intenzione di vendere la casa e trasferirsi vicino alla figlia, che vive a Gavardo, ad una manciata di chilometri da Puegnago.

«La mamma mi aveva detto che se avessi venduto la casa costruita da papà con le sue fatiche, lui si sarebbe rivoltato nella tomba, e se mia moglie voleva cambiare paese l’avrei dovuta lasciar andare, avrei dovuto separarmi e restare vicino a lei». Precisando infatti la situazione, Pedrotti ha spiegato che «voleva che fossi sempre vicino a lei».

Nel prosieguo dell’interrogatorio però la pubblico ministero Ines Bellesi ha contestato all’imputato le frasi sul pentimento e, su richiesta del presidente Spanò, in aula è stato proiettato il video dell’interrogatorio del giorno dell’omicidio. Alla domanda se fosse pentito, formulata dalla stessa Bellesi, Pedrotti, 24 ore dopo i fatti, risposto «no, no, adesso sono libero, non ho più la civetta sul collo».

