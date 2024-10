Omicidio nuvolento, «Raffaella Ragnoli non ha disturbi di rilievo forense»

Dopo una serie di colloqui e di test il perito del tribunale, lo psichiatra Giacomo Filippini, ha chiarito di aver rilevato «l’assenza di disturbi di rilievo forense» in Raffella Ragnoli, la donna di 58 anni che a fine gennaio 2023 uccise a coltellate il marito Romano Fagoni nel loro appartamento di Nuvolento mentre, secondo la donna, stava minacciando il loro figlio di 15 anni.

Per lo psichiatra e criminologo, sentito questa mattina in udienza davanti alla Corte d Assise,

Raffella Ragnoli, nei mesi prima del delitto, era «sottoposta a forte stress per la situazione con il marito e la gestione della suocera inferma». Un clima in cui è emersa «una complessiva fragilità ma non una oggettiva infermità».

Sul tema delle reazioni avute dopo il delitto da Raffaella Ragnoli, emerse dalle registrazioni delle telefonate al numero di emergenza, il perito ha parlato di «una reazione di iperadattamento ad un evento catartico». Parlando del passato della donna poi il perito ha spiegato di non aver rilevato «un evento catastrofico che possa aver provocato un disturbo da stress post traumatico. Ci sono fattori psicotraumatici ma non scatenanti dello stress post traumatico».

Nel corso dell’udienza davanti alla Corte d’assise saranno ascoltati anche i consulenti della difesa.