Omicidio di Puegnago: il figlio in aula il 10 dicembre

Inizialmente aveva provato a farla franca. Poi era crollato confessando l’omicidio: «Ero stanco dell’invadenza di mia mamma» raccontò ai carabinieri lo scorso 7 febbraio Mauro Pedrotti, 54enne che uccise l’anziana madre Santina Delai, 78 anni, nella casa della donna che viveva vicino al figlio. Dopo la chiusura delle indagini il gup ha fissato l’udienza preliminare per il prossimo 10 dicembre.

L’accusa

Pedrotti è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal fatto di aver approfittato «di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età della madre al momento del fatto» si legge agli atti. Pedrotti raccontò così agli inquirenti la mattina in cui uccise la madre: «Le ho messo le mani al collo e poi le ho stretto uno straccio. Lei ha urlato il mio nome fino a quando poi non è più riuscita a parlare».

Secondo l’autopsia la vittima è morta alle 5.30 del 7 febbraio 2024.

Nel corso dell’udienza preliminare il giudice valuterà l’eventuale costituzione di parte civile di due fratelli e due sorelle della 78enne.