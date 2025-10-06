Omicidio di Lonato, fermati la madre e il figlio minore della vittima
Ci sono due fermi come indiziato di delitto nell’inchiesta per l’omicidio di Dolores Dori, la donna morta all’ospedale di Desenzano giovedì 2 ottobre, dopo che era stata scaricata al pronto soccorso con tre ferite da arma da fuoco. Le due persone fermate sono Amalia Levacovich, la madre 59enne della vittima, e il figlio 16enne della stessa donna uccisa: sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di tentato omicidio pluriaggravato (in quanto commesso con armi e a seguito di premeditazione), detenzione illegale e porto abusivo di armi, minacce.
Sono ancora in corso le ricerche del mancato consuocero della donna uccisa, che secondo gli inquirenti avrebbe esploso i tre colpi di pistola fatali.
Cosa è successo all’accampamento
Secondo la ricostruzione, Dolores Dori con la madre e il figlio sono arrivati all’accampamento nomadi di Lonato, sfondando il cancello con l’auto in retromarcia. Le due donne hanno iniziato a sparare per prime mentre il minorenne riprendeva la scena con il telefonino. Proprio grazie al video, gli inquirenti hanno poi potuto ricostruire la dinamica della sparatoria.
A quel punto i residenti dell’accampamento hanno risposto al fuoco, colpendo la donna con tre proiettili. Gravemente ferita, è stata poi trasportata in ospedale a Desenzano dal marito – arrivato a Lonato a bordo di un’altra automobile –, che l’ha scaricata in fin di vita davanti al pronto soccorso. Dolores Dori, nonostante un intervento chirurgico, è deceduta poche ore dopo.
Le indagini
I carabinieri hanno analizzato le copie forensi di alcuni smartphone, tra i quali quello del minorenne, accertando che il giovane aveva preso parte alla sparatoria del 2 ottobre scorso, riprendendo con il proprio cellulare le fasi salienti.
In particolare, il video conferma che il giovane, con la madre e la nonna, si era recato in auto all’accampamento di Lonato Del Garda e lì le due donne hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro i residenti nel campo, tra i quali l’autore dell’omicidio che avrebbe risposto al fuoco con una pistola, colpendo mortalmente la donna.
