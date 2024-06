Omicidio di Brescia Due, Mire Habile condannato a 12 anni

La Procura generale aveva chiesto la conferma della condanna, mentre la difesa ha domandato la trasformazione del reato in omicidio preterintenzionale. La Corte d’Assise d’appello di Brescia gli ha concesso uno sconto di pena di un anno e quattro mesi, riducendo la pena a 12 anni di carcere.

Mire Habile, 27enne di origini somale, a marzo dello scorso anno ha ucciso il coetaneo marocchino Yassine Ezzabir, colpendolo con sassi e bottiglie. La vittima, ferita in un edificio abbandonato a Brescia Due, era riuscita a trascinarsi fino al parcheggio di via Creta, dove era stato soccorso. Il ricovero in ospedale però fu inutile: dopo 24 ore il giovane morì.

A novembre il 27enne era stato condannato a 13 anni e 4 mesi.