Omicidio Bozzoli, Oscar Maggi in aula il prossimo 13 febbraio

È stata fissata per il prossimo 13 febbraio l’udienza preliminare a carico di Oscar Maggi, l’ex operaio della Bozzoli di Marcheno, presente in fonderia la sera dell’8 ottobre 2015 quando svanì nel nulla il titolare Mario Bozzoli, e oggi accusato di concorso in omicidio.

Maggi fu l’uomo che sbloccò i forni dopo la fumata anomala che secondo gli inquirenti coincide con il momento in cui Mario Bozzoli venne gettato nell’impianto.

Maggi – già indagato, poi stralciato e di nuovo indagato dopo la sentenza di primo grado nei confronti di Giacomo Bozzoli – si è sempre proclamato estraneo ai fatti.