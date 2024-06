Oltre tremila posti ai centri ricreativi del Comune di Brescia: quest’anno aperti anche i nidi

Ritornano anche quest’anno i Centri ricreativi estivi organizzati dalla Loggia. I posti sono aumentati rispetto al 2023, grazie all’aggiunta dei nidi e delle sezioni primavera.

Aperti anche i nidi

I Cre del Comune di Brescia sono attivati nelle scuole dell’infanzia e primarie e da quest’anno anche nei nidi, dopo una sperimentazione avviata lo scorso anno. Saranno sei i nidi aperti dal 22 luglio al 9 agosto e 224 i posti disponibili.

Infanzia

Per le scuole dell’infanzia tra sezioni primavera e materna saranno 2.515 i posti garantiti: la distribuzione è stata scelta in coordinamento con i Cre delle scuole paritarie in modo da garantire capillarità sul territorio.

Primaria

Per le primarie le sedi sono sei, con sette turni: in due centri si garantisce anche agosto, gli altri chiuderanno a luglio. I posti sono complessivamente 2.820. La spesa totale sarà di 1.697.000 a fronte di un’entrata diretta di 310 mila euro. Dal 1 luglio al 31 agosto ci saranno poi le attività estive promosse in convenzione con il Comune: 326 e 400 bambini e ragazzi frequenteranno rispettivamente nidi privati e scuole paritarie.

Inclusione

L’organizzazione dei Cre guarda anche all’inclusione: tra nidi, materne, e primarie a bimbi e ragazzi che convivono con la disabilità sono riservati 475 posti. A questi si aggiungono quelli sovvenzionati dal Comune ad esempio, in oratori, scuole paritarie convenzionate, enti del terzo settore, con una spesa complessiva di 536 mila euro ( 380 mila nel 2023). Da Michele Maggi (Lega) la richiesta di aumentare le risorse disponibili, in particolare per i posti per i disabili. Fabio Capra si rivolge a Maggi: «Dovreste riconoscere che è stato fatto un buonissimo lavoro». L’assessore all’Istruzione, Anna Frattini, aggiunge: «Abbiamo aumentato i posti disponibili disabili nei Grest e anche le risorse».