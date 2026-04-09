Oltre 5.500 cuori in una sola onda blu: tutta Brescia corre per l’autismo

Blu come il cielo. Blu come il mare. Blu come l’autismo. A ricordarlo le 5.500 magliette indossate stasera in piazza Vittoria dai partecipanti alla «CorrixAutismo» organizzata dalla Congrega della Carità Apostolica in collaborazione con CorrixBrescia.

Obiettivo comune: sensibilizzare la comunità relativamente a questa tematica e raccogliere donazioni in favore di «AutismInsieme», il fondo creato dalla Congrega con Fondazione Dominique Franchi, Anfass, Fobap e l’associazione di genitori «Autismando». Il colore blu è il filo conduttore di tutto: è dal 18 dicembre 2007 che l’Onu ha istituito la Giornata mondiale dell’autismo scegliendo il blu come simbolo per rappresentare la percezione sensoriale diversa delle persone autistiche, evocando al contempo «sicurezza» e «conoscenza».

Congrega

«Il numero di partecipanti alla corsa continua ad aumentare: sono stati 10 anni sempre in crescita - è il commento del presidente della Congrega, Franco Bossoni -. Il merito è di chi organizza ogni edizione, dei tanti volontari e in primis di Giorgio Grazioli. Sono molto contento anche io di partecipare all’iniziativa insieme a tutta questa gente. Ogni anno facciamo sempre qualcosa per accrescere il Fondo e le capacità di offerta del progetto. Stiamo raccogliamo i frutti dell’impegno messo in questi anni. È il riconoscimento del lavoro fatto. Siamo davvero grati a tutte le persone che ci supportano».

A Brescia e provincia, come riporta il report del 2024 di Ats (non ne esistono di più recenti) sono 3.675 le diagnosi totali di autismo, delle quali 3.081 riguardano minori, con un’incidenza maschile del 75%: le classi d’età più rappresentate sono quelle dai 5 ai 9 anni, con 1.222 diagnosi, e quelle dai 10 ai 14 con 870 persone. Solo nel 2024 i nuovi casi sono stati 694.

Vicinanza concreta

Per questo è ancora più importante che una città come Brescia, sempre in prima linea quando si tratta di solidarietà, abbracci così forte le associazioni che si occupano di autismo. Ne è consapevole CorrixBrescia che ieri, nel classico appuntamento del giovedì sera, ha ospitato la Congrega supportandola nell’obiettivo finale: «Sono numeri altissimi, non facili da raggiungere - ha detto Mario Visentini di CorrixBrescia -, noi siamo sempre a disposizione delle associazioni che si occupano della comunità e di tematiche così importanti. Siamo felici di poter offrire il nostro contributo».

E così dopo il riscaldamento animato dallo staff di Radio Bresciasette, che ha proposto la diretta dell’evento dalle 18 alle 21, il flusso blu è partito dalla piazza scivolando nelle vie del centro alla ricerca di quel mare che con le vele della solidarietà può diventare sempre più navigabile.