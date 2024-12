Oltre 49mila mascherine in dono ad Ats Brescia: il gesto di Iveco

Lo stabilimento Iveco di Brescia ha donato all’Agenzia di tutela della salute (Ats) di Brescia più di 49mila dispositivi di protezione individuale, suddivisi tra 21mila mascherine Ffp2 e 28mila mascherine chirurgiche. La donazione rientra in un’ottica di supporto al territorio, con attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione del riutilizzo di materiale sanitario ancora efficace.

Il gesto

Iveco, presente a Brescia con uno stabilimento produttivo dal 1975, ha scelto Ats Brescia per la donazione, che andrà a beneficio degli enti sociosanitari del Bresciano, dato che il materiale verrà distribuito sul territorio per contribuire alla protezione della collettività in ambito sanitario.

Fabio Sperandio, direttore dello stabilimento, ha sottolineato il valore simbolico e pratico dell’iniziativa: «Abbiamo deciso di donare questi dispositivi ad Ats Brescia perché è un’istituzione la cui storia è legata a quella del territorio bresciano, proprio come Iveco. Questo nostro contributo vuole essere un atto con cui valorizzare questo senso di territorialità».

Il percorso di sostenibilità sanitaria e ambientale

La donazione si inserisce nelle iniziative di Ats Brescia dedicate alla sostenibilità sanitaria e ambientale. Ridurre lo spreco di materiali sanitari e garantirne un riutilizzo appropriato sono obiettivi centrali della politica dell’istituto, impegnato a promuovere la salute pubblica in un’ottica sostenibile.

Claudio Sileo, direttore generale di Ats Brescia, ha espresso apprezzamento per il gesto di solidarietà: «Ringraziamo vivamente Iveco per questa donazione alla nostra agenzia», ha detto. «Le mascherine saranno un valido sostegno per la protezione dei professionisti e degli ospiti negli enti sociosanitari del territorio. Abbiamo pensato a loro per ciò che hanno vissuto nel periodo più buio della pandemia di Covid-19».

La consegna

La consegna ufficiale è avvenuta presso gli uffici di Ats Brescia alla presenza di rappresentanti delle due realtà. Per Iveco erano presenti Fabio Sperandio, direttore dello stabilimento, e Paolo Gozzoli, lean manager dell’azienda. Ats Brescia è stata rappresentata dal direttore generale Claudio Sileo, dalla direttrice amministrativa Sara Cagliani e dalla direttrice della struttura complessa gestione acquisti e tecnico patrimoniale, Elena Soardi.