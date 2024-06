Oltre 3mila alpini a Passirano per l’adunata sezionale

Un vero e proprio fiume di penne nere ha inondato le strade di Passirano. Questa mattina grande festa nel centro del paese con oltre 3mila alpini che si sono ritrovati per l'adunata sezionale in questa giornata segnata ovviamente dai connessi alla Festa della Repubblica.

Una sezionale attesissima nel comune franciacortino, voluta con determinazione dai tre gruppi alpini del passiranese (Camignone, Monterotondo e Passirano) in onore della Medaglia d’argento ai valori militari Luigi Boglioni e della Medaglia d’oro Enea Guarneri, nell’anno del centenario dal conferimento dell’onorificenza.

Commozione anche per il ricordo di Franco Pagnoni, capogruppo degli alpini di Passirano per 31 anni, andato avanti a pochi giorni dall’adunata, ma presente con il suo cappello. Infine l’arrivederci al 2025 a Torbole Casaglia.